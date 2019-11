Na, hallo, wen haben wir denn da? Sänger Shawn Mendes (21) ist derzeit auf Konzerttour in Australien und genießt am Strand eine kleine Auszeit vom Touralltag. Seine Spaziergänge dokumentiert der Freund von Sängerin Camila Cabello (22) mit Selfies von sich – samt paradiesischer Aussicht im Hintergrund. Dabei lässt er sein T-Shirt gerne mal weg: Der Schönling lässt seine trainierten Muskeln in der Sonne spielen.

Auf Instagram postete der junge Kanadier kürzlich ein Selfie und drückte seine Begeisterung für das Land aus: "Magischer Ort, die nettesten Menschen!" Auf dem Foto erkundet er mit freiem Oberkörper und jeansblauen Shorts die Wälder von New South Wales. Seine Follower waren von der atemberaubenden Aussicht auf Shawns Schnappschuss ebenfalls beeindruckt und stimmten ihm zu. Ein Fan schrieb: "Dieser Fleck ist absolut magisch."

Der "Treat you better"-Interpret gibt während seines kurzen Zwischenstopps in Australien insgesamt drei Konzerte. Danach geht es für ihn und sein Team weiter nach Neuseeland. Seine Solo-Welttournee startete bereits im März in Amsterdam und endet am 21. Dezember 2019 in Mexiko-Stadt.

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, November 2019

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Shawn Mendes im August 2019

