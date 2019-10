Shawn Mendes (21) weiß einfach, wie er seine Fans zum Schwärmen bringt! Seit Wochen macht der Sänger nicht mehr ausschließlich mit seiner Musik Schlagzeilen: Turtelfotos mit Camila Cabello (22) und seltene Statements über seine Beziehung halten die Supporter des Kanadiers auf Trab. Jetzt teilte der 21-Jährige nach einem Knutsch-Foto erneut ein Selfie im Netz, auf dem er bis über beide Ohren strahlt und einfach nur happy zu sein scheint – aber nicht etwa mit seiner Liebsten, sondern mit einem supersüßen Tier.

Der "Treat You Better"-Interpret hält sich gerade in Australien auf, genauer gesagt auf einer kleinen Insel vor der Küste namens Rottnest Island. Und dort hatte Shawn eine Begegnung der besonderen Art, wie er seinen Instagram-Followern mit drei Selfies mitteilte: "Ich habe ein Quokka getroffen!" Die süßen Kurzschwanzkängurus – eine gefährdete Tierart – gelten dank ihrer Gesichter als "glücklichste Tiere der Welt" und sind als solche auf Rottnest Island eine beliebte Touristenattraktion. Auch Chris Hemsworth (36) strahlte schon neben einem Quokka in die Kamera.

Ob Shawns Freundin bei dem Anblick wohl ein wenig neidisch auf ihn wurde? Zu der Bildergalerie schrieb Camila, die sonst anstelle des Mini-Kängurus mit dem Sänger kuscheln darf, scherzhaft: "Ich liebe dieses Foto von uns." So niedlich wie das Quokka findet Shawn die 22-Jährige garantiert – aber an den Flausch-Faktor des Tierchens kommt Camila nicht ran!

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes im Oktober 2019 in Australien

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit einem Quokka auf Rottnest Island (Australien)

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

