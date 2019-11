Mit diesem Foto heizt Julia Wulf (24) ihre Community mächtig ein! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin teilt im Netz regelmäßig Schnappschüsse von sich und sorgt damit immer mal wieder auch für Diskussionsstoff, denn viele Fans finden sie ein wenig zu schmal. Nun bewies die Wahlberlinerin einmal mehr, dass sie auf die Meinung anderer pfeift und präsentierte sich in einem knappen Bikini.

Da fehlten sicher vielen Followern die Worte! Julia befindet sich aktuell in Dubai und gibt ihren Fans auf Instagram natürlich fleißig Einblicke in ihren Urlaub. Auf einem neuen Foto posiert die 24-Jährige nur in einem Bikini bekleidet vorm Burj Khalifa und gibt damit den Blick frei auf ihr stahlhartes Sixpack – für Dubais Sehenswürdigkeit interessiert sich bei diesem heißen Anblick wohl niemand mehr. In den Kommentaren wurde Julia mit begeisterten Emojis und Komplimenten für ihren Body überhäuft.

Zu haben ist dieser durchtrainierte Körper jedoch schon lange nicht mehr. In einer neuen Story offenbarte Julia, dass sie und ihr Liebster am 16. November ihren dritten Jahrestag feiern. Die beiden gaben sich sogar bereits im vergangenen Jahr still und heimlich das Jawort.

Instagram / juleslw Julia Wulf im November 2019

Instagram / juleslw Julia Wulf im September 2019

Instagram / juleslw Julia Wulf mit ihrem Freund

