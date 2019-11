Was für ein toller Erfolg! Gestern endete die 15. Staffel von Sturm der Liebe. Die Liebesgeschichte von Denise (Helen Barke, 24) und Joshua (Julian Schneider, 29) fand zwar bereits vergangenen Freitag mit der Hochzeit des TV-Paares ihren romantischen Abschluss, doch nun haben sich die beiden auch vom Fürstenhof verabschiedet und Helen und Julian sind damit aus der Telenovela ausgestiegen. Und die Macher des Daily-Formats können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Die vergangene Staffel war sehr beliebt unter den Zuschauern!

Wie Presseportal berichtet, hatte die 15. Ausgabe der Serie seit ihrem Start am 15. Oktober 2018 einen durchschnittlichen Marktanteil von 14,3 Prozent – das sei der höchste Marktanteil aller täglichen Serien im deutschen Fernsehen. Umgerechnet schauten sich durchschnittlich 1,61 Millionen Menschen die Liebesgeschichte von Denise und Joshua an. Auch auf der offiziellen Facebook-Seite von "Sturm der Liebe" lobten viele User die vergangenen Folgen: "Es war eine sehr schöne Staffel", "Es war megaspannend und hat an vielen Stellen polarisiert" und "Ein schönes Paar und die Hochzeit war sehr schön", lauteten unter anderem drei Kommentare dazu.

Ab heute steht nun ein anderes Paar im Mittelpunkt. Die 16. Staffel dreht sich um Franzi (Léa Wegmann, 29) und Tim (Florian Frowein, 31). Das Besondere an dieser Ausgabe: Florian spielt bei "Sturm der Liebe" bereits Boris Saalfeld – nun verkörpert er auch dessen Zwillingsbruder Tim und ist dadurch in einer Doppelrolle zu sehen.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Christof Arnold Helen Barke und Julian Schneider, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

ARD/Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Florian Frowein und Léa Wegmann, "Sturm der Liebe"-Darsteller

