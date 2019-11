Was hat Jasmin Herren (40) denn da geritten? Die Frau von Willi Herren (44) hat sich am Ballermann als Schlagersängerin einen Namen gemacht. Spätestens seit ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars ist sie aber auch aus der deutschen Reality-TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Als Tierbändigerin kannten ihre Fans die Blondine bisher allerdings noch nicht: Jasmin setzte sich jetzt ganz mutig auf den Rücken eines Alligators!

In ihrer Instagram-Story zeigt die 40-Jährige stolz ein Foto ihrer tierischen Aktion. Bei einem Event in Köln gab es offenbar als besondere Attraktion auch einen Alligator – ob es nun ein lebendiges Tier oder doch nur eine täuschend echte Attrappe war, behält Jasmin für sich. So oder so, Angst hat sie vor dem Wildtier jedenfalls nicht und setzt sich einfach auf seinen Rücken.

Ihr Kommentar zu dem Bild "Kommt davon, wenn man das Maul zu weit aufreißt" zeigt aber, dass dieser tierische Ritt wohl nicht ganz freiwillig war. Glaubt ihr, dass Jasmin auf einem echten Alligator saß? Stimmt ab!

Chris Emil Janßen / ActionPress Jasmin und Willi Herren beim Megapark Saison-Opening 2019

Splash News Jasmin und Willi Herren bei der Angermaier Trachten-Nacht 2018

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-Star

