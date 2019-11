Wie ein Juwel strahlte Kristen Bell (39) am Donnerstagabend auf dem roten Teppich! Die Schauspielerin hatte bereits 2013 im ersten Frozen-Film der Hauptfigur Anna ihre Stimme geliehen – und vertonte auch im jetzigen Nachfolger die quirlige Disney-Heldin. Zur US-Premiere des Animationsfilmes in Los Angeles gab es einen glamourösen Star-Auflauf auf dem roten Teppich. Auch Kristen ließ sich die Veranstaltung nicht entgehen und glänze in einem umwerfenden Abendkleid – fast wie eine Disney-Prinzessin!

In einer bodenlangen Robe des Designerlabels Dior posierte die Leinwandschönheit im endlosen Blitzlichtgewitter für die Kameras. Mit ihrem Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte, war die 39-Jährige eine wahre Augenweide. Ihren Look rundete sie mit goldenen Schmuckstücken von Roberto Coin ab. Im absoluten Kontrast dazu erschien Idina Menzel (48), die Synchronstimme von Elsa: Die Schauspielerin trug einen thematisch passenden, schneeweißen Look aus einem eng anliegenden Dress und silbrig glitzernden Accessoires.

Nach der Premiere müssen sich die deutschen Fans allerdings noch ein bisschen gedulden, denn erst Ende November ist hierzulande Kinostart. Erste Trailer haben die Spannung aber schon jetzt ins Unermessliche getrieben. Welchen Herausforderungen müssen sich die Königsschwestern und ihre Freunde wohl dieses Mal stellen?

