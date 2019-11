Können sich die Fans von Hape Kerkeling (54) auf ein baldiges Comeback des Spaßmachers freuen? Der Komiker blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Mit seinen zahlreichen Comedy-Programmen und Filmen begeisterte er ein Millionenpublikum. 2014 beschloss der gebürtige Recklinghausener aber, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Hape tritt seitdem nur noch vereinzelt auf. Bei den GQ Men of the Year Awards 2019 am Donnerstag absolvierte der Horst-Schlämmer-Darsteller einen dieser Auftritte – er wurde als bester Entertainer ausgezeichnet. Die Gäste feierten Hape und wünschten sich seine Rückkehr ins TV: Käme das für ihn infrage?

"Ich bin durchgenudelt, von mir kommt doch nichts Vernünftiges mehr", witzelte der Autor auf der Preisverleihung im RTL-Interview. Für die 30 erfolgreichen Jahre, in denen er seine Unterstützer bespaßen durfte, ist der Synchronsprecher äußerst dankbar – eine Rückkehr auf die TV-Bildschirme möchte er daher nicht ganz ausschließen: "Mal sehen, man soll niemals nie sagen. Wer weiß, vielleicht irgendwann noch mal eine Talkshow im Dritten, aber es muss alles nicht sein", machte er weiter deutlich.

Die deutschen Promis würden sich schon mal sehr darüber freuen. "Er fehlt! Ich finde, Hape Kerkeling ist jemand, der in der Fernsehlandschaft auf jeden Fall eine Lücke hinterlässt", äußerte sich zum Beispiel Annabelle Mandeng (48). "Er ist einfach witzig und bringt seine Witze auf den Punkt", trauert Victoria Swarovski (26) dem Entertainer nach. Die beiden können sich aber auf Hape auf der großen Kinoleinwand freuen: Im Film "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" wird er ab Ostern neben Bully Herbig (51) zu sehen sein.

Getty Images Hape Kerkeling 2011 bei der Goldenen Kamera

Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling als Horst Schlämmer

Anzeige

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de