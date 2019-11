Was hält Claudia Norberg eigentlich davon, dass ihre Tochter Adeline Norberg sich so gut mit der neuen Partnerin ihres Ex-Mannes Michael Wendler (47) versteht? Seit Anfang des Jahres schwebt der Schlagersänger mit seiner Laura Müller auf Wolke sieben – die 19-Jährige lebt mittlerweile bei ihrem Freund und lernt so natürlich auch Adeline kennen. Immer wieder beweisen Fotos, dass die zwei Mädels inzwischen gut befreundet sind. Mit Promiflash sprach Claudia nun darüber, wie sie über diese Sympathie denkt!

Wie Claudia gegenüber Promiflash erklärt, müsse sie einfach akzeptieren, dass ihr Töchterchen mit Laura Kontakt habe. "Wenn die beiden sich gut verstehen und es sind zwei Charaktere, die zueinanderpassen, dann kann ich ja gar nichts dagegen haben", berichtet sie. Wesentlich tragischer wäre es, wenn die zwei Teenager überhaupt nicht miteinander klarkommen würden.

Für Claudia sei es oberste Priorität, dass es ihrer Adeline gut damit gehe: "Wenn sie in der neuen Lebensgefährtin meines Mannes eine Freundin findet, dann habe ich nichts dagegen. Wenn sie respektvoll behandelt wird und das Zusammensein mag, kann ich nichts dagegen haben", fügte sie außerdem hinzu. Die 17-Jährige beschrieb ihr Verhältnis zu Laura im Frühjahr so: "Die Laura ist für mich wie eine ältere Schwester geworden, nie ein Mutterersatz, aber eine ältere Schwester und Freundin", hatte sie bei Goodbye Deutschland berichtet.

Wenzel, Georg / ActionPress Claudia Norberg beim GQ Men of the Year Award 2019 in Berlin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller via Instagram

Action Press, Frederic Kern / Future Image Claudia Norberg bei der Premiere von "Tanz der Vampire"

