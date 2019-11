Dancing on Ice steht in den Startlöchern – und Lina Larissa Strahl (21) tritt in große Fußstapfen! Mit Joti Polizoakis (24) hat die Bibi & Tina-Darstellerin den Sieger der vergangenen Staffel an die Seite gestellt bekommen. Nachdem der Profitänzer das Naturtalent Sarah Lombardi (27) mit seinem Training aufs Siegertreppchen katapultierte, wird er sicher auch Lina in Topform bringen. Die ersten Trainingseinheiten haben die beiden bereits absolviert – und die Blondine zieht ein erstes Fazit: Sie hat sich langsam an die rutschige Eisfläche gewöhnt.

"Crazy, zufrieden und fertig mit der Welt", schrieb die Schauspielerin zu einer Instagram-Bilderreihe, die sie und Joti bei den Übungseinheiten auf dem Eis zeigt. Dabei gab Lina zu, anfangs mit ihrer Leistung überhaupt nicht zufrieden gewesen zu sein: "In den ersten drei Wochen war ich öfters ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil ich mir das alles ein wenig einfacher vorgestellt habe." Mittlerweile fühle sie sich aber sicherer auf dem Eis und mache dank Joti super Fortschritte.

Dabei bringe sie der Eislauf-Profi auch immer wieder zum Lachen. "Außerdem ist Joti wirklich super darin, einem gute Laune zu zaubern und mich zu motivieren", hieß es auf dem Account der 21-Jährigen. Auch Linas Vorgängerin Sarah schwärmte immer wieder von dem Sportler und betonte im Gespräch mit Promiflash, wie gut sie und Joti sich auch abseits der Eisfläche verstehen würden: "Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Freund fürs Leben gefunden habe!"

