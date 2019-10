Sie sind das perfekte Paar auf dem Eis! Nach ihrer Teilnahme und dem Sieg bei Dancing on Ice geht es für Sarah Lombardi (27) zurück auf das vereiste Tanzparkett. Bei Holiday on Ice wird die Sängerin in zehn Shows als Special Gast auftreten: Immer an ihrer Seite der Eislauf-Athlet Joti Polizoakis (24). Wie sie Promiflash jetzt verraten hat, ist die "Nur mit Dir"-Interpretin auch abseits der Eisfläche ganz angetan von diesem.

Bei der Vorpremiere der neuen Show kam Sarah im Beisein von Promiflash gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Freund fürs Leben gefunden habe!" Zwischen ihr und Eislauf-Partner Joti sei eine wahre Freundschaft entstanden. Der Eis-Profi kenne sowohl ihre Stärken als auch ihre Macken und könne somit das Beste aus ihr rausholen. "Wenn nicht Joti, dann niemand", verriet die Musikerin voller Begeisterung.

Und auch der 24-Jährige ist von seiner Partnerin auf dem Eis entzückt: "Ich glaube, jeder Eiskunstläufer von Deutschland ist eifersüchtig auf mich." Die Künstlerin und der Sportler trainierten bereits während der Dreharbeiten der TV-Tanzshow zusammen auf dem gefrorenen Wasser.

Actionpress/ Timm, Michael Sarah Lombardi bei der "Holdiay on Ice"-Vorpremiere in Hamburg, Oktober 2019

HOLIDAY ON ICE / Martin Miseré Sarah Lombardi bei "Holiday on Ice"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

