Mit diesen Schmuckstücken ehrt sie ihre Schwiegermama! Herzogin Kate (37) gilt seit Jahren als absolutes Fashion-Vorbild und Stilikone bei den royalen Supportern. Ihre klassischen Looks sind stets den Events angepasst – und oftmals zollt sie mit kleinen Details auch der verstorbenen Mama von Prinz William (37) Tribut. Bei einem aktuellen Auftritt kombinierte Kate Prinzessin Dianas (✝36) blaue Saphir-Ohrringe zu einem eleganten Kleid!

Am Donnerstag waren die Cambridges bei der Eröffnung des Charity-Projektes National Emergencies Trust in London zu Gast. Hingucker an diesem Tag war definitiv die 37-Jährige. In ihrem blauen Kleid mit Taillengürtel strahlte sie mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Passend dazu trug die dreifache Mama bedeutungsvollen Schmuck von Lady Di. Diese Ohrringe hatte William seiner Kate in deren Hochzeitsjahr 2011 geschenkt.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Herzogin von Cambridge mit ihren Looks Diana ehrt. Bereits auf der Reise durch Pakistan erinnerte Kate mit ihrer Mode an die Prinzessin. Ob in einem hellblauen, traditionellen Gewand oder mit einem sogenannten Chitrali-Hut – die royale Beauty war in Gedanken oft bei der Verstorbenen.

