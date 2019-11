Langsam aber sicher rückt die nächste Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" immer näher. Schon im Januar geht das Ekel-Format in die 14. Runde. Klar, dass die Gerüchteküche, was die zukünftigen Kandidaten angeht, schon jetzt brodelt. So hieß es bereits, dass es nach Matthias Mangiapane (36) seinen Mann Hubert Fella (51) nach Down Under zöge. Nun wird ein weiterer angeblicher Dschungelcamper bekannt!

Bild veröffentlicht zu jeder vollen Stunde weitere Stars, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das Abenteuer "Australischer Busch" wagen wollen. So soll Prince Damien (28) sich den Ekel-Prüfungen, der Lagerfeuer-Bewachung und dem hauptsächlich aus Reis und Bohnen bestehenden Ernährungsplan stellen wollen. Der Musiker selbst äußerte sich dazu bisher nicht.

Drei Namen warf das Portal im späten Nachmittag bereits in den Raum. So sollen sich auch Schauspielerin Sonja Kirchberger (54), Box-Legende Sven Ottke und CDU-Politiker Günther Krause den Herausforderungen des Dschungels stellen wollen.

Instagram / myprincedamien Prince Damien, DSDS-Sieger

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Prince Damien, DSDS-Sieger von 2016

Getty Images Sonja Kirchberger im November 2017

