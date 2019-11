Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) müssen vor Stolz fast platzen! Seit Mai dreht sich ihr Leben um Söhnchen Archie Harrison. Und der entwickelt sich offensichtlich prächtig. Ihren Kleinen zeigen die beiden Royals zwar selten in der Öffentlichkeit, aber ab und an entzücken sie ihre Fans mit kleinen Infos über ihrem Sohn. Gerade erst haben sie verraten, dass Archie schon anfängt zu krabbeln. Offenbar kann der Mini-Royal aber schon viel mehr: Archie soll nicht nur sehr stark, sondern auch ziemlich clever sein!

Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly: "Er ist ein starkes Baby und man merkt, dass er superklug ist." Demnach kann Klein-Archie schon alleine sitzen, sich drehen und versucht sogar schon zu reden. Außerdem sei der Wonneproppen ein sehr fröhliches Kind, vor allem, wenn Papa Harry da ist. "Wenn Harry in den Raum kommt, wird Archie so aufgeregt, dass er seine Arme in die Luft streckt. Das ist seine Art zu sagen 'Heb mich hoch'. Man merkt schon, dass Archie ein geselliger Mensch sein wird. Er ist am glücklichsten, wenn er unter Menschen ist", meinte die Quelle.

Dass Archie sehr ruhig ist und sogar schon durchschläft, soll für seine berühmten Eltern eine Erleichterung sein. Am Anfang hätte der Stress mit dem kleinen Baby oft zu Streitigkeiten zwischen den beiden geführt. Mittlerweile können Harry und Meghan ihre Abende aber wieder als Pärchen genießen – was sich offenbar positiv auf ihre Ehe auswirkt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Splash News Herzogin Meghan und Archie im Juli 2019 in Binfield

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie

