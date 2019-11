Endlich ein konkretes Startdatum! Seitdem bekannt ist, dass der Entertainment-Riese Disney einen Streaming-Dienst als Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime und Co. launchen will, fiebern die Fans gespannt auf die Details hin. In den USA geht die Plattform schon am 12. November online – unter anderem mit verschiedenen Titeln der Avengers-Reihe, neuen Serien aus dem Helden-Universum und allen The Simpsons-Staffeln. Jetzt ist der Starttermin für Deutschland bekannt – die Zuschauer müssen sich noch ein paar Monate gedulden.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Streamingdiensts wurde am Donnerstag verkündet, dass der Startschuss in wenigen Monaten fällt: "#DisneyPlus wird in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien (weitere Länder sollen folgen) am 31. März an den Start gehen." Die Kosten für die Monats- und Jahresabonnements sind noch nicht bekannt – in den Niederlanden, wo der Dienst wie in den USA in wenigen Tagen starten wird, bezahlen User laut Computer Bild monatlich 6,99 Euro und im Jahresabo 69,99 Euro.

Wie genau das Angebot in Deutschland aufgestellt sein wird, ist noch nicht im Detail klar, da sich die verfügbaren Filme und Serien je nach Land unterscheiden können. Grundsätzlich kann Disney aber aus seinem riesigen Portfolio inklusive Pixar-Streifen, Marvel-Produktionen, Star Wars-Werken sowie Inhalten von National Geographic schöpfen. Diese Titel sollen nach und nach aus anderen Streaming-Diensten verschwinden und damit exklusiv bei Disney+ zu sehen sein. Als gesicherte Angebote gelten bislang die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" mit Pedro Pascal (44) und die neue Marvel-Reihe "Hawkeye" mit Jeremy Renner (48). Auch eine "Susi und Strolch"-Realverfilmung sowie das "Lizze McGuire"-Reboot mit Hilary Duff (32) sollen auf der Plattform Platz finden.

ActionPress Bart und Homer Simpson in der 28. Staffel der Simpsons

Getty Images Der "The Mandalorian"-Cast bei der Disney+ Showcase Präsentation, 2019

Collection Christophel Hilary Duff als Lizzie McGuire

