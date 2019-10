Hilary Duff (32) kehrt tatsächlich als Lizzie McGuire auf die TV-Bildschirme zurück – bereits im August gab die Schauspielerin stolz bekannt, dass die Disney-Teenie-Serie ein Reboot bekommt. Und auch in den neuen Folgen wird Hilary in der Hauptrolle die Probleme des Alltags bewältigen. Dieses Mal allerdings nicht als Teenager, sondern als erwachsene, unverheiratete Frau in ihren "Dirty Thirtees". Doch was genau erwartet den Zuschauer eigentlich in der Serien-Neuauflage?

In einem Interview mit E! News plaudert die 32-Jährige erste Details aus: "Die Möglichkeiten sind endlos. Ich frage mich selbst, was können wir machen? Welchem Druck ist eine Frau in ihren 30ern ausgesetzt, die noch nicht alles hat? Vielleicht bekommt sie am Ende ein Baby?" Feststeht bereits, dass die Handlung in New York spielen wird und die Dreharbeiten, mit Terri Minsky als Produzent und Showrunner, schon Ende Oktober starten. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen auf Disney+. In Deutschland kann man die neue Streaming-Plattform voraussichtlich ab 2020 empfangen.

Doch beinahe wäre es nie zu einem Reboot gekommen, denn Hilary wollte nach zwei Jahren am Set vorerst nichts mehr von Ihrer Rolle wissen. "Das war wirklich eine verrückte Zeit. Nach 65 Episoden und dem Kinofilm wollte ich Lizzie nie wieder sehen", erklärt sie und fügt hinzu: "Als ich älter wurde, realisierte ich, wie sehr ich sie liebe und wie wichtig sie für mich ist." Aktuell lassen die zweifache Mama und ihr Partner Matthew Koma sogar gemeinsam mit ihren Kids die Serie im heimischen Wohnzimmer noch einmal über den Bildschirm flimmern.

Collection Christophel Hilary Duff als Lizzie McGuire

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

