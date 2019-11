Zieht Serkan Yavuz (26) in den australischen Busch? Aktuell ist der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer bei der Resteshow für Flirtformat-Kandidaten auf der Suche nach Mrs. Right und turtelt nach einem kurzzeitigen Bachelor in Paradise-Flirt mit Jade Übach bereits mit der nächsten Blondine. Zwischen Carina Spack und Serkan scheint es derzeit zu knistern. Doch, noch bevor die letzten Folgen ausgestrahlt sind, denkt Serkan schon an einen neuen, potenziellen TV-Auftritt. Der Regensburger möchte ins Dschungelcamp einziehen.

"Das wäre mein absolutes Traumformat", verriet der Zuschauerliebling in seiner Instagram-Story. Serkan war sich sicher, dass er ordentlich Schwung ins Camp der Stars bringen würde. "Da würde ich alles machen, über alle Schatten springen, die es gibt", meint der 26-Jährige. Ein kleines Problem könnte es im Urwald aber doch noch geben: Während Spinnen und andere Krabbeltierchen ihm keine Sorgen zu bereiten scheinen, hat Serkan offenbar Angst, nicht genug zu essen zu bekommen: "Ich glaube, da würden die Leute mich noch mal anders kennenlernen... den bösen Serki."

Doch hat der Bayer überhaupt Zeit für eine weitere Fernsehshow? Wie Promiflash bereits erfahren hat, soll er mit seiner aktuellen Rosen-Partnerin Carina auch nach der Sendung noch auf Wolke sieben schweben. Erst zu Beginn des Monats wurden der Schnittblumen-Boy und seine vermeintliche Freundin bei einem Ausflug zur Walhalla gesichtet – das Denkmal befindet sich unweit Serkans oberpfälzischer Heimat.

Instagram / carina_spack "Bachelor in Paradise"-Star Carina Spack

Instagram / serkan___yavuz Reality-TV-Darsteller Serkan Yavuz

Promiflash Collage: Serkan Yavuz und Carina Spack 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

