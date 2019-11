Das erste Treffen von Matthias Schweighöfer (38) und seiner Schwiegermama in spe lief nicht ganz ohne Pannen ab! Seit knapp einem Jahr ist der Schauspieler mit Ruby O. Fee (23) offiziell liiert. Irgendwann stand natürlich das erste Kennenlernen mit der Mutter seiner Liebsten an. Erfahrungsgemäß sind bei solchen Treffen ja weniger die Eltern diejenigen, die in den Fettnapf treten – sondern oft die nervösen Frischverliebten. Womit deshalb wohl keiner gerechnet hätte: Ausgerechnet die Frau Mama begab sich unerwartet aufs Glatteis, indem sie Matthias mit einem anderen deutschen Mädchenschwarm verwechselte!

Bei der Präsentation der Evening Capsule Collection von Joop am Mittwoch in Berlin gab das Paar ein erstes Liebes-Interview. Von RTL auf die Meinung von Rubys Mutter über Matthias angesprochen, erzählte dieser sofort die lustige Verwechslungs-Reaktion: "Ruby hat gesagt, das ist mein neuer Freund. Und sie so: 'Muss nur mal kurz die Welt retten...' Das war bezaubernd. Das war unser erstes Treffen!" Offenbar dachte die Mutter also, der Partner ihrer Tochter sei Tim Bendzko (34) und stimmte deshalb seinen Hit "Nur noch kurz die Welt retten" an.

Glücklicherweise hat der 38-Jährige ihr diesen Fauxpas aber nicht übel genommen – sondern konnte herzhaft darüber lachen. Zumal es nicht unbedingt verwundert, dass Rubys Mutti dieser Fehler unterlaufen ist, denn immerhin sehen sich Matthias und Tim tatsächlich sehr ähnlich. Von Gitta Schweighöfer, der Mama des "100 Dinge"-Darstellers, hat das Pärchen übrigens auch bereits den Segen bekommen: "Ich freue mich, dass mein Sohn glücklich ist", äußerte diese sogar schon im Februar gegenüber Gala.

