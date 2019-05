Justine geht Frisuren-technisch noch einen Schritt weiter! Vor Kurzem war die 19-Jährige bei Germany's next Topmodel zu sehen. In der gefürchteten Umstyling-Folge bekam sie wohl die krasseste Typveränderung: Model-Mama Heidi Klum (45) ließ nämlich ihre dunklen Haare blond färben und verpasste ihr obendrein einen Kurzhaarschnitt. Die neue Frisur bescherte der Laufsteg-Schönheit allerdings kein Glück – sie konnte damit keinen der begehrten Jobs ergattern und musste sich bereits aus der Sendung verabschieden. Jetzt scheint sie sich aber auf das Style-Experiment einzulassen: Das Blond ist weg und obenrum kamen nochmal einige Zentimeter ab!

Jetzt präsentierte Justine ihren neuen, noch drastischeren Schnitt auf Instagram und schrieb dazu selbstbewusst: "Kurze Haare, mir egal." Auf dem Schwarz-Weiß-Foto fällt sofort auf, dass sie wieder dunkle Haare und vor allem einen ultra-kurzen Buzzcut hat. Eindeutig die richtige Entscheidung, finden zumindest schon mal etliche ihrer ehemaligen Konkurrentinnen unter dem Bild: "Mega!" und "Geil, geil, geil!", kommentierten unter anderem Simone und Alicija.

Ob die Ex-Blondine damit nun ihren weiteren Karriereweg im Model-Business ebnen möchte? Zumindest war sich das Nachwuchs-Mannequin kurz nach seinem Show-Exit im Promiflash-Interview Anfang April sicher: "Modeln ist genau das, was ich machen möchte." Was sagt ihr zu Justines neuer Frisur? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / justine.gntm.2019 Justine, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / justinekli "Germany's next Topmodel"-Anwärterin Justine

Anzeige

Instagram / justine.gntm.2019 Justine, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de