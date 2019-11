Mitte August überraschte Ashley Graham (32) ihre Fans mit zuckersüßen News: Sie erwartet ihr allererstes Kind. Seitdem nimmt das Model seine Supporter mit auf die Schwangerschaftsreise und gibt ihnen des Öfteren Updates. Dass die Schönheit immer noch vor Energie sprüht, beweist sie regelmäßig – wie auch vor wenigen Tagen: Bei ihrer Babyparty tanzte Ashley ausgelassen und schwang trotz Kugelbauch die Hüften!

Ihre gute Laune ist ansteckend: Freitagabend teilten Freunde der 32-Jährigen via Instagram-Story einige Einblicke in Ashleys Babyshower. Mit ihrem knallengen, roten Kleid setzte die werdende Mama nicht nur ihr Bäuchlein gekonnt in Szene – Ashley ließ auch ordentlich ihr Becken kreisen und twerkte. "Manche Dinge ändern sich nie", kommentierte Stylist Cary diesen Kurzclip belustigt.

Dass es sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Party handelte, dürfte ihrer Community schnell klar geworden sein! Neben der feuchtfröhlichen Dance-Session hatte die Schönheit für ihre Gäste auch eine Tattoo- und Piercingstation in petto. Wie haltet ihr von Ashleys ausgelassener Baby-Fete? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / carytauben Ashley Graham mit einem Freund auf ihrer Babyparty 2019

Anzeige

Instagram / derekblasberg Derek Blasberg und Ashley Graham im November 2019

Anzeige

Instagram / carytauben Justin Ervin und Ashley Graham im November 2019

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ashley ihre Babyparty so gefeiert hat? Richtig cool! Für mich wäre das nichts! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de