Da ist ja der Bauch! Ashley Graham (31) faszinierte ihre Fans am Mittwoch mit zuckersüßen Neuigkeiten: Das Curvymodel erwartet zum ersten Mal Nachwuchs! Damit krönt sie ihre Liebe zu Ehemann Justin Ervin, mit dem sie bereits seit neun Jahren verheiratet ist. Die Schwanger-News teilte das Ehepaar seinen Fans mit einem süßen Netz-Clip mit – kurz darauf folgt nun endlich das erste Bild, auf dem Ashley ihre wachsende Körpermitte in voller Pracht präsentiert!

Auf Instagram beglückte die 31-Jährige ihre User mit dem putzigen Schnappschuss: Die Moderatorin posiert darauf in einem hautengen grünen Kleid – dabei hat die Schönheit ihren Körper leicht zur Seite gedreht und setzt damit ihre süße Rundung optimal in Szene. Ihre Schwangerschaft scheint Ashley in vollen Zügen zu genießen – und offenbar fiebert sie der Geburt auch schon entgegen. "Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb die Bald-Mama zu dem Foto.

Direkt nach der Schwanger-Verkündung beschrieb die Brünette ihren Gemütszustand mit folgenden Zeilen: "Wir fühlen uns so gesegnet, sind dankbar und aufgeregt, denn wir feiern, dass unsere Familie wächst." Doch nicht nur die TV-Bekanntheit ist ganz aus dem Häuschen – auch ihr Liebster machte im Netz bereits klar: "Ich liebe dich und ich liebe uns – uns alle!"

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ultraschallbild von Ashley Grahams Baby

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham

