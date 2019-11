Was für eine große Überraschung für alle GZSZ-Fans! Seit über 27 Jahren ist die erfolgreiche Daily-Soap aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Die emotionalen und dramatischen Geschichten der einzelnen Charaktere fesseln bis heute die Zuschauer vor den Bildschirmen. Doch nun soll es nicht nur audiovisuell möglich sein, etwas über die spannenden Folgen zu erfahren: Zur Serie gibt es jetzt einen Podcast – und zwar ab dem 8. November!

Auf der neuen Podcast-Plattform Audio Now, die vor rund einem halben Jahr von RTL Radio Deutschland ins Leben gerufen wurde, startet nun das neue Projekt. Darin können die Fans der beliebten Seifenoper hinter die Kulissen der Dreharbeiten hören! Wie Quotenmeter berichtet, werden einmal in der Woche wechselnde Gäste aus dem Cast über die aktuellen Erzählstränge der Serie diskutieren und Einblicke in die Produktion bieten.

Neben dem "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Podcast wartet die Audio-Plattform mit noch mehr Entertainment auf. Seit der ersten Folge von Prince Charming lässt Eric Schroth (29) zusammen mit prominenten Gästen die Folgen des neuen Dating-Formats Revue passieren. Zudem präsentiert Mario Barth (47) unter dem Namen "Pommes mit Majo" seinen eigenen Podcast.

TVNOW / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen), Baby Emma und Leon (Daniel Fehlow) bei GZSZ

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi mit ihren GZSZ-Kolleginnen

Anzeige

Getty Images Mario Barth beim 22. Deutschen Comedy Preis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de