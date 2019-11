Nächste Woche ist es endlich wieder so weit: Dancing on Ice geht in die zweite Runde! Zusammen mit ihren Partnern trainieren die zehn teilnehmenden Promis extrem hart für die Show. Auch Nadine Klein (34) bemüht sich, bei den Proben mit Niko Ulanovsky eine gute Figur auf den Kufen zu machen. Dabei trug die Ex-Bachelorette sogar schon einige Blessuren davon. Nun gewährte sie ihren Fans einen weiteren Einblick in ihr herausforderndes Eislauftraining!

Via Instagram teilte die 34-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie mit Niko eine Hebefigur einstudiert. "In den letzten Wochen mussten wir lernen, zusammenzuarbeiten und unseren gemeinsamen Rhythmus zu finden, wenn wir etwas leisten wollen. Ich muss den Spagat lernen zwischen blind vertrauen und mich fallen lassen und dennoch bis in die letzte Muskelfaser meines Körpers Spannung halten", erklärte sie ihren Fans unter dem Beitrag. Auch ihr Partner sei als bisheriger Einzelläufer mit den Hebungen und Paarfiguren noch nicht vertraut. Deswegen üben die beiden täglich. "Denn vieles geht auf dem Eis noch nicht, wie ihr seht", ließ sie ihre Follower wissen.

Auch Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) übt mit ihrem Joti Polizoakis (24) fleißig für den ersten Auftritt. Trotz ihrer anfänglichen Unsicherheit auf dem Eis habe sie mittlerweile Fortschritte gemacht. Außerdem solle bei den Trainingseinheiten der Spaß nicht zu kurz kommen.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein beim Training für "Dancing on Ice"

Anzeige

ActionPress Nadine Klein beim Mon Chéri Barbara Tag in München

Anzeige

Instagram / _lina_official_ "Dancing on Ice"-Teilnehmer Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de