Auch Gerda Lewis (26) hat nicht immer Bock auf Glamour! Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel folgen der Blondine Tausende Fans im Netz – durch ihre TV-Präsenz als Bachelorette kamen noch mal eine Menge Follower hinzu. Auf ihrem Profil präsentieren sich den Usern fast durchweg perfekt inszenierte Pics. Doch Gerda kann auch anders: Ihr neuester Schnappschuss zeigt die Influencerin lässig und leger!

"Mal was anderes", kommentierte die 26-Jährige ihr Instagram-Bild, auf dem sie gut gelaunt in einem Schlafanzug post – inklusive Peacezeichen und Kussmund. Sie habe "einfach mal ein 'normales' Bild" hochladen wollen, das spontan in zwei Sekunden entstanden und nur mit einem Filter versehen worden sei, damit es farblich zum Rest des Profils passt. "Ich bin nicht 24/7 gestylt und perfekt angezogen. Auch ich bin häufig im 'Gammel-Look' und liebe es. Aber Instagram ist nun mal eine sehr kreative und inspirierende Plattform, man möchte euch tolle Outfits zeigen, inspirieren und sich selbst kreativ ausleben", schrieb Gerda zu dem Schnappschuss.

Schöne Kleidung, tolle Locations, kreative Fotomotive – das alles mache der Reality-Bekanntheit zwar großen Spaß, doch hinter ihrem durchgestylten Account stecke dennoch ein ganz normaler Mensch, betonte Gerda. Diese Tatsache stellte die amtierende Rosenlady erst kürzlich mit ihrer Teilnahme an der No-Filter-Challenge unter Beweis. "Ich finde es schade, dass es eine Challenge ist, also, dass es schon so normal ist, Gesichtsfilter zu verwenden", gab sie diesbezüglich allerdings zu bedenken.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, September 2019

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Instagram-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de