Sei wenigen Tagen ist es kein Geheimnis mehr: Alexander, der bei der Kuppel-Show Hochzeit auf den ersten Blick der einstigen Der Bachelor-Kandidatin Cindy (31) das Jawort gab, ist bereits Vater! Er hat einen fast volljährigen Sohn. Dass es ihren frischgebackenen Ehemann folglich nur mit Anhang gibt, ist für die Marine-Soldatin kein Problem – ganz im Gegenteil: In der heutigen Sendung verriet Cindy sogar: Sie selbst würde eines Tages gerne eigene Kinder haben!

Für das frisch vermählte Ehepaar ging es nach der romantischen Sause ab in die Flitterwochen. Auf Bali bekamen sie viele Gelegenheiten, um sich nah zu sein und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Im Monkey Forest in Ubud kuschelte das Pärchen gerade mit Affen, als dem 44-Jährigen plötzlich die Idee kam: "Wir können ja so ein Affenbaby adoptieren und erst mal damit üben." Cindy schien von dem spontanen Vorschlag gar nicht so abgetan: "Mein Mutterherz springt bei dem Anblick von kleinen Tierkindern höher. Jeder sagt auch immer, ich wäre die geborene Mutter. Also der Wunsch ist schon da – aber ich habe jetzt keine Panik", lächelte sie.

Alex ist sich darüber im Klaren, dass die 31-Jährige einen Kinderwunsch hat. "Ich weiß, dass Cindy Kinder will – aber ein Schritt nach dem anderen", meinte er dazu zunächst. Seine Ehefrau fasste das nicht als Abfuhr auf, sondern zeigte sich zuversichtlich: "Ich bin froh, dass für Alex die Kinderplanung noch nicht gänzlich abgeschlossen ist."

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Cindy und Alex während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Alexander im Monkey Forest in Ubud

