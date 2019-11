Ist Cindy Riedel (31) der Rolle als Stiefmutter gewachsen? In der Debütfolge der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die einstige Der Bachelor-Kandidatin und der ehemalige "First Dates"-Teilnehmer Alexander im Standesamt in Thale das Jawort. Was die Marine-Soldatin vorher nicht gewusst hatte: Ihren Ehemann gibt es nur mit Anhang – und zwar mit Sohnemann Lucas. Im Interview mit Promiflash verriet Cindy jetzt, wie sie über diese neue Konstellation denkt!

"Ich hatte es vorher irgendwie im Gefühl, dass ich einen Papa heiraten werde", verriet die 31-Jährige jetzt gegenüber Promiflash. "Mir war es in diesem Fall vor allem wichtig, dass mein Mann sich auch um sein Kind kümmert und sich zu ihm bekennt", erklärte die Psychologiestudentin ihren Standpunkt weiter. Dass es jemand gibt, der zu ihrem Göttergatten "Papa" sagt, freue die hübsche Blondine sogar sehr. "Das zeigt noch mal eine ganz andere Facette von Alex und macht mich auch stolz", schwärmte sie regelrecht.

Cindy ist bisher zwar noch keine Mutter, hatte Alex aber direkt bei der ersten Begegnung gefragt, ob er Kinder habe. Das bekamen die Zuschauer im TV allerdings nicht zu sehen. Und das wiederum hat auch einen guten Grund: Der sportliche Schnuckel hatte seinen Spross bewusst und auf dessen Wunsch hin herausgehalten, wie er Promiflash kürzlich gestand.

