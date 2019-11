Ein verliebtes Schäferstündchen oder doch eher eine große Portion Schlaf? Den Hochzeit auf den ersten Blick-Zuschauern brennt in dieser Woche vor allem eine Frage unter den Nägeln: Wie war die Hochzeitsnacht von Melissa und Philipp? In der zweiten Folge des Flirtformats gaben sich die beiden Hamburger beim ersten Aufeinandertreffen vor laufenden Kameras das Jawort. Nach der Trauung auf dem Standesamt in Thale wurde gefeiert, getanzt und gelacht. Am Morgen danach ließ das frisch vermählte Ehepaar dann ihre erste gemeinsame Nacht mit ein paar Worten Revue passieren.

"Die erste gemeinsame Naht war sehr, sehr kurz und sehr, sehr schön", meinte die Yoga-Liebhaberin leicht verlegen, als sie ihrem Göttergatten den Kaffee ans Bett brachte. "Wir haben eigentlich viel darüber geredet, wer man ist, was man macht", fügte der leidenschaftliche Boxer hinzu und ließ seine Liebste fortfahren: "Was einem wichtig ist und was man für Interessen hat – wir haben einmal von A bis Z alles durchgetalkt."

Bereits nach den ersten 24 Stunden miteinander sind sich Melissa und Philipp einig: Die Chemie zwischen ihnen stimmt! "Ich finde, das Experiment ist geglückt. Wir haben uns auf Anhieb verstanden", erzählte Philipp. "Ich finde es schön, mich an Philipps Schulter zu lehnen. Ich fühle mich geborgen bei ihm", schwärmte die 26-Jährige.

