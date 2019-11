Ihre schlichte Eleganz sorgt für Aufsehen! Die Twilight-Schauspielerin Kristen Stewart (29) sollte auf einer Film-Gala in Los Angeles ihre Schauspielkollegin Charlize Theron (44) aus dem gemeinsamen Film "Snow White and the Huntsman" ehren und hielt ihre Laudatio. Die bereits mehrfach preisgekrönte Brünette weiß genau, wie der übliche Dresscode für Hollywood-Ladys bei solchen Events lautet. Dennoch betrat sie die Bühne nicht wie ihre Kolleginnen in prunkvoller Robe mit viel Glanz und Glamour. Kristen schwamm mit ihrer dezenten, fast männlichen Abendgarderobe gegen den Strom.

Anstatt für Glitzer-Abendrobe, Collier und Riemchen-High-Heels entschied sich die Brünette für eine schlichte Schwarz-Weiß-Kombi: Sie trug ein langes Sacko, eine elegante Anzug-Hose und eine schlicht-gerahmte Brille. Besonderer Hingucker war mit Sicherheit ihr "Dekolleté": Bei Kristen bedeutete dies an diesem Abend lediglich, dass das Hemd nicht zugeknöpft war und der dadurch entstandene tiefe Ausschnitt mit ein paar eleganten Ketten mit Vorhängeschloss-Anhängern geschmückt war. In letzter Zeit überrascht die 29-Jährige gerne mit Looks, die dem klassisch-femininen Aussehen widersprechen.

Bei der Verleihung der American Cinematheque Awards in Los Angeles wurde Hollywood-Star Charlize Theron für ihre schauspielerischen Projekte ausgezeichnet. In ihrer Rede sprach Kristen in den höchsten Tönen von der Blondine. "Sie hat mich an Magie glauben lassen, als ich gemeinsam mit ihr für diesen komischen Schneewitchen-Film vor der Kamera stand", schwärmte Kristen mit einem kleinen Augenzwinkern laut USA TODAY. Charlize, die für den kommenden Film Bombshell die ehemalige Fox News-Moderatorin Megyn Kelly spielen wird, sprach ihren Dank für die Auszeichnung aus und bedankte sich ebenfalls bei ihren Fans und Freunden.

Joe Scarnici / Freier Fotograf / Getty Images Kristen Stewart, November 2019

Getty Images Kristen Stewart bei der Met Gala 2019

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Charlize Theron, November 2019

