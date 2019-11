Wird Herzogin Meghan (38) irgendwann für ein politisches Amt kandidieren? Seit die Liebste von Prinz Harry (35) in der Öffentlichkeit steht, ist bekannt, dass sich die einstige Schauspielerin leidenschaftlich für soziale Projekte engagiert. Zudem ist die 38-Jährige seit ihrer Kindheit Feministin – die Rechte von Frauen und Minderheiten sind ihr auch in ihrer jetzigen Position als Mitglied des britischen Königshauses noch sehr wichtig. Jetzt vermutet ein TV-Produzent, dass Meghan irgendwann in die US-amerikanische Politik gehen könnte!

Nick Bullen, der die neue Dokumentation "Meghan for President?" produziert hat und schon seit über 20 Jahren mit den Royals zusammenarbeitet, stellte nun gegenüber Fox News begeistert fest: "Ich sehe sie diesen Weg einschlagen, weil es ihr nicht reichen könnte, Herzogin von Sussex zu sein. Meghan hat noch viel mehr zu bieten!" Seiner Meinung nach seien gerade erst die Anfänge ihrer Vorhaben auf globaler Ebene zu sehen.

Für die Film-Produktion hat sich Nick eingehend mit der Vergangenheit des Ex-Suits-Stars beschäftigt: "Das Faszinierende ist zu sehen, wie früh in ihrem Leben Meghan begonnen hat, Dinge zu verändern und wie wichtig das damals schon für sie war." So habe sie bereits mit zehn Jahren einen Protest gegen den Golfkrieg gestartet, weil der große Bruder eines Klassenkameraden Soldat gewesen ist. Bis dato hat sie jedoch noch nie den Wunsch geäußert, wirklich in die Politik gehen zu wollen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate, Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

