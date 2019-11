Das vorletzte Pärchen der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wurde bekannt gegeben! Während bei Cindy (31) und Alex in den Flitterwochen auf Bali erstmals die Fetzen flogen und sich Melissa und Philipp in Thailand näherkamen, gaben sich Nicole und David auf dem Standesamt in Thale das Jawort. Jessica und Marc hingegen bereiten sich nach wie vor auf ihren großen Tag vor. In München teilten die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst nun weitere Erkenntnisse aus der Analysephase des TV-Sozialexperiments miteinander. Unter den rund 4.000 Bewerbern fanden sie nun ein weiteres Match: Christina und Marcel passen laut Profis einfach super zusammen!

"Marcel ist ein spannender Single, ein sehr extrovertierter junger Mann. Der ist aktiv, gesellig, unternehmungslustig. Jetzt ist die Zeit für ihn gekommen: Er ist bereit für eine Beziehung", beschrieb der Matching-Experte Markus den 30-Jährigen. Sich selbst stellte der Mechatroniker als einen "fröhlichen Menschen mit großen Selbstzweifeln" vor. Er sucht nach einer lieben Frau, mit der er auf der heimischen Couch kuscheln kann. Als Scheidungskind wolle er nicht etwa in die Fußstapfen seiner Eltern treten, sondern einiges anders machen.

Ob Christina die Richtige für ihn ist? "Die beiden leben die gleichen Werte", findet Sexualtherapeutin Beate. Ihrer Meinung nach werden sich die beiden auch äußerlich sehr attraktiv finden. Auch Psychoanalytikerin Sandra ist überzeugt von dem Match. "Die haben in der Vergangenheit ähnlich schlechte Partnerwahlentscheidungen getroffen, weil sie ein ähnlich schlechtes Selbstwertgefühl haben", meinte die gebürtige Österreicherin.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags um 17:30 Uhr bei Sat.1

SAT.1 / Max Beutler Nicole und David bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Marcel bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Christinas Überraschungsmoment bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de