Neues Detail zum nächsten Stranger Things-Abenteuer! Die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsshow schlug ein wie eine Bombe: In nur wenigen Tagen schauten mehrere Millionen User alle acht Episoden durch. Kein Wunder also, dass die Fans den Start der angekündigten vierten Staffel kaum noch erwarten können. Viel weiß man über die nächste Season allerdings noch nicht. Jetzt haben die Macher immerhin den Titel der ersten Folge verraten – und der sorgt für Spekulationen!

Nach dem Mega-Erfolg der dritten Staffel gaben die Verantwortlichen schnell bekannt, dass eine vierte Season bereits in der Mache sei. Bis auf einen Mini-Trailer – der andeutet, dass die neuen Folgen in einer anderen Stadt spielen werden – gibt es aber noch nicht viele Infos zu der Sci-Fi-Fortsetzung. Auf dem Twitter-Account der "Stranger Things"-Autoren wurde jetzt allerdings ein Bild von dem Skript zur ersten Folge der vierten Staffel geteilt. Auf dem Deckblatt ist der Titel "Chapter One: The Hellfire Club" zu sehen, auf Dutsch "Kapitel eins: Der Hellfire Club".

Bei den Fans sorgte dieser Titel für ordentlich Spekulationen. Immerhin gibt es auch in der Comicreihe X-Men einen Hellfire Club. In Letzterem wird ein Mutant mit ähnlichen Kräften wie "Stranger Things"-Elfi entführt, um als Waffe eingesetzt zu werden. Könnte so also die Handlung für "Stranger Things 4" aussehen?

