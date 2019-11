Jetzt hat Nick Carter (39) wieder Zeit für seine Kinder! Erst vor wenigen Wochen wurde der Backstreet Boys-Star zum zweiten Mal Vater. Anfang Oktober erblickte seine Tochter Saoirse Reign Carter das Licht der Welt. Doch lange konnte der Sänger das Vaterglück nicht genießen – sondern ging nur wenige Tage später mit seiner Boyband wieder auf Tour. Jetzt gönnte sich Nick aber endlich eine Pause – die er bereits mit seinen Kids verbrachte!

Auf Instagram veröffentlichte der Blondschopf nun einige Clips, in denen er mit seinen Sprösslingen zu sehen ist. Darin bereitet er nicht nur ein reichhaltiges Frühstück für seinen Sohnemann Odin Carter (3) zu – er summt seiner Neugeborenen Saoirse auch ein Lied vor. Die Kleine hört ihrem Papa gespannt zu und bekommt von ihm noch einen Kuss auf die Nase gedrückt! Zu dem Video schrieb Nick: "Sie war bloß fünf Tage alt, als ich gegangen bin."

Dasselbe Lied habe der "I Got You"-Interpret früher auch seinem Sohn vorgeträllert. Nicks Follower sind von dem süßen Vater-Tochter-Moment begeistert. "Das ist so entzückend! Genieß jeden Moment!", riet ihm ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Ich finde das so toll!"

Instagram / nickcarter Nick Carter mit seiner Tochter, 2019

Instagram / aurenkittcarter Lauren Kitt Carter, Nick Carter und ihr Sohn Odin

Instagram / nickcarter Nick Carter auf Hawaii, 2019

