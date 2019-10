Diesen Namen also trägt "Daddy's little girl"! Mit diesen drei Worten hatte sich Nick Carter (39) vor wenigen Tagen noch begnügt, als er seine neugeborene Tochter der Welt vorstellte – kurz nachdem bekannt geworden war, dass der Backstreet Boys-Star jetzt zweifacher Vater ist. Dazu versprachen er und Ehefrau Lauren Kitt, in Kürze weitere Details preiszugeben. Nun haben Nick und Lauren tatsächlich den Namen ihres Babys verraten und zeigen dazu eine Krankenhaus-Aufnahme.

Auf seinem Instagram-Account widmete der Sänger seiner "unglaublich starken Frau" und seinem Töchterchen einen bewegenden Beitrag mit einem Foto, das das Trio kurz nach der Geburt zeigt. Auf dem Bild drückt Lauren das Mädchen mit Mützchen fest an sich und bekommt von Nick einen Kuss auf die Stirn. Ein Hashtag am Ende des zugehörigen Textes offenbart den Namen der Kleinen: Der Familienzuwachs heißt Saoirse Reign Carter. Den zweiten Vornamen teilt sich die Maus mit ihrem großen Bruder Odin Reign (3).

In dem Beitrag bedankt sich der 39-Jährige innig bei seiner Frau, mit der er in den vergangenen zwei Jahren jede Menge Höhen und Tiefen erlebt hat – unter anderem erlitt sie bei ihrer vorigen Schwangerschaft mit einer Tochter im September 2018 eine Fehlgeburt. Wenige Monate später habe Lauren ihren Ehemann an seinem Geburtstag mit einem positiven Schwangerschaftstest überrascht. "Als ich am 28. Januar 2019 mit dem Teststreifen aus dem Badezimmer kam, wusste ich, dass Saoirse zurück zu uns kommt", erinnert sich Nick nun an den Moment.

Instagram / aurenkittcarter Lauren Kitt Carter, Nick Carter und ihr Sohn Odin

Actionpress/ Vince Flores/ Startraks Photo Lauren Kitt und Nick Carter

Instagram / laurenkittcarter Odin, Lauren und Nick Carter

