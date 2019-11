Ricarda Raatz gab erst gerade in einem ausführlichen Video im Netz bekannt, dass sie frisch verliebt in ihren Ex-Freund sei – und die beiden nun doch offiziell zusammen sind. Bis jetzt gibt es noch kein gemeinsames Turtel-Foto von der ehemaligen Love Island-Kandidatin und ihrem Patrick. Auf Social Media verspricht die Düsseldorferin ihren Fans jetzt aber, dass sie sehr bald ein Bild mit ihrem Liebsten teilen wird.

In ihrer Instagram-Story wurde Ricarda von ihren Followern wiederholt gefragt, ob sie irgendwann einen Schnappschuss von sich und ihrem Freund zeigen werde. Ihre Antwort: "Ja, ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage ein Bild hochladen und dann seht ihr meinen Partner." Die einstige Islanderin erzählte ihren Fans zwar, dass Patrick eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehe, sie wolle ihn aber dennoch wenigstens einmal zeigen. "Da muss er durch", erklärte sie.

Die On-Off-Beziehung mit Patrick war unter anderem der Grund für Ricardas freiwilligen Ausstieg aus der Kuppel-Show. Kurz vor dem Finale wurde ihr unterstellt, dass sie unmittelbar vor der Sendung noch mit ihm zusammen gewesen sein soll.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Oktober 2019

Instagram / ricardaraatz "Love Island"-Ricarda Raatz

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-Star

