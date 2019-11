Fast ein Jahr ist es schon her, dass der Club der roten Bänder-Star Timur Bartels (24) als Kandidat bei der Sat.1-Sendung Dancing on Ice angetreten war. Wegen des tragischen Todes seines Vaters hatte der 24-jährige Favorit die Show aber auf eigenen Wunsch hin verlassen. Am 15. November startet nun die zweite Staffel. Wem Timur diesmal die Daumen drückt, offenbarte er schon jetzt im Promiflash-Interview!

Bei den GQ Men of the Year 2019 Awards in Berlin hakte Promiflash bei Timur nach, ob er bereits einen Tipp hätte, wer Chancen auf den Sieg haben könnte: "Lina, sie ist meine Favoritin. Sie hat auch einen guten Partner. Es gibt aber auch ein paar neue Leute. Vielleicht gibt es auch große Überraschungen. Wir werden sehen!" Die Bibi & Tina-Darstellerin Lina Larissa Strahl (21) hat den Profi-Eiskunstläufer Joti Polizoakis (24) an ihrer Seite, der in der letzten Staffel von "Dancing on Ice" bereits Sarah Lombardi (27) zum Sieg geführt hatte.

Timur hat sich dafür entscheiden, kein weiteres Mal an der Eiskunstlauf-Sendung teilzunehmen. Es sei unfair den neuen Kandidaten gegenüber, da er ja schon Erfahrungen auf dem Eis sammeln konnte. Enttäuscht sei er aber nicht: "Ich freue mich darauf. Ich gucke mir an, wie die anderen das machen."

Getty Images Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

WENN.com Timur Bartels, Schauspieler

Schürmann, Sascha Amani Fancy und Timur Bartels bei "Dancing on Ice" 2019

