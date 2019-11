Robert Kardashian (32) verwöhnt seine kleine Tochter total! Am vergangenen Sonntag feierte Dream Renee Kardashian (3) ihren dritten Geburtstag. Der Nachwuchs des Unternehmers und seiner Ex-Freundin Blac Chyna (31) durfte sich an seinem Ehrentag über zahlreiche Glückwünsche und eine XXL-Party freuen. Doch damit nicht genug: Papa Rob griff für seine Prinzessin ganz tief in die Tasche – und schenkte Dream einen Flug in einem Helikopter!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der einzige Sohn von Kris Jenner (64) eine ganze Reihe Bilder, die sein Töchterchen vor einem großen Hubschrauber zeigen: Glücklich strahlt die Kleine Cupcake essend in die Kamera! Den Post versah der 32-Jährige mit den Worten: "Happy Birthday, Dream!" Auf weiteren Fotos sieht man die Dreijährige zudem im inneren des Flugobjekts, wie sie aufgeregt aus dem Fenster schaut – scheint, als sei Robs Geburtstagsüberraschung geglückt!

Zum großen Tag ihrer Enkelin verfasste auch Momagerin Kris einen liebevollen Beitrag: "Du bist so ein Engel und ich liebe dich. Von dem Moment an, als du geboren wurdest, hast du mein Herz gestohlen!", schrieb die TV-Produzentin zu mehreren Schnappschüssen.

Instagram / robkardashianofficial Dream Renee Kardashian an ihrem dritten Geburtstag

Instagram / robkardashianofficial Dream Renee Kardashian an ihrem dritten Geburtstag

Instagram / krisjenner Kris Jenner (rechts) mit ihrer Enkelin Dream Renee Kardashian

