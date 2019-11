Sie verdient eine große Party! In ihrem jungen Leben musste Dream Renee Kardashian (3), die Tochter von Robert Kardashian (32) und Blac Chyna (31), schon einiges durchmachen: Kurz nach ihrer Geburt startete die miese Schlammschlacht zwischen ihren Eltern. Dabei hielt die Familie der Kardashians stets zu Rob und arbeitete gemeinsam daran, Dream dennoch eine schöne Kindheit zu ermöglichen. Vierfach-Mama Kim Kardashian (39) hatte sich zu Dreams Geburtstag jetzt etwas Besonderes ausgedacht, um ihrer kleinen Nichte einen tollen Tag zu bescheren!

Eigentlich wurde Dream erst am Sonntag drei Jahre alt, aber im Hause Kardashian werden die Geburtstags-partys gerne mal vorgezogen. Das dachte sich wohl auch ihre Tante Kim und schmiss für die Kleine schon am Freitag eine süße Familienfeier. Alle Cousins und Cousinen kamen zusammen, um Dream gemeinsam hochleben zu lassen. Auf Instagram postete die 39-jährige Keeping up with the Kardashians-Beauty zuckersüße Bilder, auf denen sie ihrer kleinen Nichte einen dicken Geburtstagsknutscher gibt. Papa Rob war selbstverständlich auch dabei!

Dass im Kardashian-Clan auch die Kleinen gefeiert werden wie die Großen, zeigte bereits Khloe Kardashian (35) mit Trues (1) erster Geburtstagsparty. An ihrem Ehrentag saß die einzige Tochter der "Good American"-Designerin in einem rosa Meer aus Luftballons und wurde mit Geschenken überschüttet.

Twitter / Robert Kardashian Robert Kardashian und seine Tochter Dream

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian, September 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True

