Kanye West (42) holte sich für sein neuestes Video familiäre Unterstützung ins Boot. Der US-Rapper brachte am 25. Oktober seine neunte Studioplatte auf den Musikmarkt. "Jesus ist King" stiegt direkt auf Platz eins der amerikanischen Billboard-Charts ein. Für die Darstellung der ersten Singleauskopplung in Bewegtbildern wählte Kanye einen für ihn ganz besonderen Hauptakteur. Neben dem Musiker spielte sein Vater die Hauptrolle.

Der 42-jährige Rapper veröffentlichte am 8. November auf YouTube den Clip zum Lied "Follow God" aus seinem aktuellen Album. Außer ihm spielt nur Kanyes leiblicher Papa Ray West eine Rolle. Man sieht die beiden mit verschiedenen Geländefahrzeugen über seine Ranch in Wyoming fahren. Auf Twitter beschreibt der Mann von Kim Kardashian (39), wie es zu dem gemeinsamen Auftritt gekommen ist: "Mein Vater hat mich auf meiner Ranch in Cody besucht. Er sprach über seine Liebe zum Angeln und wie er gerne im Sommer hierherkommen würde. Es dauerte 42 Jahre, bis mir klar wurde, dass mein Vater mein bester Freund war."

Vater und Sohn standen sich nicht immer so nah. Nachdem sich Kanyes Eltern vor über 30 Jahren scheiden ließen, hatten sie nur sporadisch Kontakt. Als bei Papa Ray 2018 Prostata-Krebs diagnostiziert wurde, suchte er wieder vermehrt die Nähe zu seinem Sohn.

