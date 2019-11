Antonio Banderas (59) ist nach seinem Herzinfarkt auch als Schauspieler nicht mehr derselbe. Der Spanier gilt in Hollywood als Inbegriff von Vitalität und Lebensfreude. Am Sonntag erhielt er für seine Rolle in "Leid und Herrlichkeit" den Hollywood Actor Award. Darin spielt er an der Seite von Penelope Cruz (45) einen Regisseur, der mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Am Rande der Preisverleihung verriet Antonio, wie sehr ihn sein schwerer Herzinfarkt verändert hat.

"Das Leben dient als Inspirationsquelle für einen Schauspieler", erzählte der 59-Jährige Entertainment Tonight. Der Herzinfarkt vor über zwei Jahren sei ganz offensichtlich ein "sehr dramatisches" Ereignis gewesen. "Er hat mir die Augen geöffnet und meine Prioritäten neu geordnet. Ich habe mein Leben geändert und das wird vermutlich meine Schauspielerei verändern", offenbarte Antonio.

Antonio hatte vor wenigen Tagen in der Talkshow von Jimmy Kimmel (51) ausführlich über den Herzinfarkt gesprochen. Er würdigte seine langjährige Freundin Nicole Kimpel als Lebensretterin. Sie habe wenige Stunden vor dem Anfall Aspirin gekauft. "Als ich am nächsten Morgen Symptome bekam und ich genau wusste, was geschah, hat sie mir eine dieser Tabletten auf die Zunge gelegt und das hat mein Leben gerettet", erinnerte sich der Star. Der Wirkstoff in dem Medikament verdünnt das Blut, was helfen kann, einen Herzinfarkt zu verhindern oder abzumildern.

Adriana M. Barraza/WENN.com Antonio Banderas bei der Verleihung der 70. Emmy Awards in Los Angeles

Carlos Alvarez/Getty Images Antonio Banderas auf dem Film Festival Málaga 2017

Getty Images Nicole Kimpel und Antonio Banderas bei den Hollywood Film Awards 2019

