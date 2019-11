Heidi Klum (46) kommt einfach nicht aus dem Schwärmen über ihren Liebsten heraus! Nachdem das Supermodel im Sommer Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (30) das Jawort gegeben hat, widmet sie sich derzeit einem neuen Fernsehprojekt. Queen of Drags startet in die erste Runde und die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Travestie-Künstlerin Katy Bähm (26) hat Promiflash jetzt verraten, wie die Zeit am Set mit Heidi war: Die Blondine habe dort besonders gerne über ihren Ehemann geredet.

"Wir hatten auch ein geheimes Shooting, wo sie uns einfach komplett intime Sachen erzählt hat", freute sich Kathy bei der "Queen of Drags"-Premiere in Berlin im Gespräch mit Promiflash über die Offenheit der 46-Jährigen. Heidi habe immer wieder von Tom geschwärmt und erklärt, wie stolz sie auf den Musiker sei. "Sie ist ja immer so: 'Mein Mann, mein Mann, Tom, Tom", lachte der Drag-Star und betonte, den Dreh mit der Germany's next Topmodel-Schirmherrin genossen zu haben.

Während Heidi als Jurorin der neuen Show zu Beginn immer wieder kritisiert wurde, sind die Teilnehmerinnen des Formats ziemlich begeistert von ihr. Auch Kathys Kollegin Aria Addams betonte gegenüber TV Digital zuletzt, dass es überhaupt nicht schlimm sei, dass die Vierfach-Mama keine eigene Erfahrung mit der Travestie-Kunst habe: "Klar schalten die Zuschauer anfangs ein, weil sie sehen wollen, wie zehn schrille Paradiesvögel in eine Villa ziehen. Aber kurz darauf lernen sie unsere persönlichen Geschichten kennen und wir werden von Männern mit Perücken zu Individuen."

