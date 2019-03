Jasmin sorgt bei Germany's next Topmodel für einen Ausnahmezustand! Ein Streit zwischen ihr und Mitkandidatin Lena artete in der aktuellen Folge komplett aus und sorgte sogar für Handgreiflichkeiten: Jasmin schlug Lena ins Gesicht und riss ihr die Haarextensions raus! Heidi Klum (45) hatte daraufhin keine andere Wahl: Jasmin musste die Show endgültig verlassen! Doch zuvor sprach die Modelmama mit den Mädchen und wirkte dabei total real!

Eindringlich versuchte Heidi Jasmin klarzumachen, dass es mit ihr so einfach nicht mehr weitergehen könne. "Jeden Tag versuche ich, dass du das Leben positiv siehst und dass du etwas Positives aus deinem Leben machst", sagte Heidi. Doch so könne sie die Kandidatin einfach nicht mehr da behalten. Als Jasmin Lenas Beleidigungen als Erklärung für ihr Handeln nennt, wehrt Heidi strikt ab: "Weißt du, wie viel du wahrscheinlich schon über mich in der Zeitung gelesen hast? Meinst du, da ist immer alles wahr – meinst du das gefällt mir?", lässt Heidi die 18-Jährige hinter ihre Fassade blicken. Wow – war Heidi je so authentisch?

Doch trotz allem glaubt Heidi immer noch an das Gute in der Frankfurterin: "Du bist ein wunderhübsches Mädchen und ich weiß auch, dass da was Schönes bei dir im Herzen ist und ich hoffe, dass du das findest." Mit einer langen Umarmung trennten sich damit ihre Wege.

Instagram / dominicancoco_ GNTM-Sternchen Jasmin

Anzeige

Instagram Jasmin und Lena, GNTM-Girls

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de