Danni Büchner (41) gibt sich nicht auf! Im November des vergangenen Jahres musste die Gastronomin einen der schlimmsten Verluste ihres Lebens verkraften. Ihr Mann Jens (✝49) verstarb im Alter von 49 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs. Seitdem kämpft sich die TV-Bekanntheit mithilfe ihrer Familie zurück ins Leben und kümmert sich fürsorglich um ihre Kinder. Nun offenbarte die 41-Jährige, dass sie zukünftig noch stärker sein möchte!

Auf Instagram teilte der Goodbye Deutschland-Star ein Foto, auf dem er posierend in einem Gang zu sehen ist. Dabei ist ein zartes Lächeln in ihrem Gesicht zu erkennen. Dazu erklärte sie: "Ich habe mir nie erlaubt aufzugeben, weil ich an mich glaube." Doch das ist anscheinend noch nicht alles. Mittlerweile hat sich die Wahl-Mallorquinerin ein neues Ziel gesetzt. "Ich will stärker sein als je zuvor und alles schaffen, egal wie schwierig es ist", gab sie bekannt. Die Fans der Reality-TV-Darstellerin meldeten sich im Kommentarfeld zu Wort und gehen fest davon aus, dass sie ihren Plan auch erfolgreich umsetzen wird.

Eine prominente Persönlichkeit, die ebenfalls davon überzeugt ist, dass Danni ihr Vorhaben wahr machen wird, ist Kader Loth (46). Erst kürzlich trafen sich die beiden Freundinnen in Berlin und tauschten sich über die vergangenen Monate aus. "Sie ist eine Kämpferin!", sagte die ehemalige Big Brother-Kandidatin über die Fünffach-Mama.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-Star

ActionPress Danni und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018 in Köln

Sonstige Kader Loth und Daniela Büchner

