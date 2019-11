Große Neuigkeiten bei den Harrisons! Im Netz halten Sarah Harrison (28) und ihr Mann Dominic (28) ihre Community regelmäßig auf dem Laufenden: Von Familienausflügen mit Töchterchen Mia Rose (1), über Grillabende mit Freunden, bis hin zu Meetings und anderen geschäftlichen Terminen. Offenbar bringt das Trio dabei Job und Familie bestens unter einen Hut! Jetzt verkündeten die YouTuber ihr neuestes Projekt: Die Familie bringt ein eigenes Buch auf den Markt!

"Wir haben unser eigenes Buch geschrieben", verkündete die Influencerin stolz in ihrer Instagram-Story. Seit Anfang des Jahres arbeite das Ehepaar an dem "#Familygoals"-Ratgeber für werdende Eltern. Am sechsten Dezember ist das Buch erhältlich: Auf 192 Seiten sprechen Sarah und Domi über die Zeit von der Schwangerschaft bis heute – aber auch Experten würden zu Wort kommen. "Ihr findet nicht nur Ratschläge, sondern auch ganz viele private Momente von uns", verriet der Fitness-Fan.

Dabei könnte man meinen, dass die Familie bereits alle Augenblicke mit der Öffentlichkeit teilte. Im August gaben sich die Webstars in traumhafter Kulisse zum zweiten Mal das Jawort: Die dreitägige Hochzeitsfeier wurde in einem YouTube-Video festgehalten!

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit Töchterchen Mia Rose, November 2019

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im Oktober 2019

Instagram / team.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

