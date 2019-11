Ellen Pompeo und Eric Dane (47) spielten Jahre lang Seite an Seite in der Arzt-Serie Grey's Anatomy. Während Ellen als Meredith Grey die große Liebe in der Rolle des Dr. Derek Shephard fand, ließ sich Eric als Frauenschwarm Dr. Mark Sloan alias McSexy nicht so schnell auf eine feste Partnerin festnageln. Die beiden heizten nun die Gerüchteküche um ein mögliches Wiedersehen ordentlich an: Sie flirteten im Netz miteinander.

Die 50-Jährige löste am Donnerstag einen regelrechten Social Media-Rausch bei ihren Fans aus. Sie kommentierte auf Twitter ein Bild ihres Co-Stars mit "Was geht, Süßer?" und unterstrich die Frage mit einem Herz– und Kuss-Emoji. Auf dem Bild, das der McSexy-Darsteller auf seinem eigenen Account veröffentlichte, trägt er ein weißes T-Shirt und trinkt eine Tasse Kaffee. Als er dann mit einem "Hey Girl" antwortete und Ellen sofort mit weiteren Kuss– und Herz-Smileys reagierte, konnten die User ihre Freude nicht mehr zurückhalten.

"Ich wusste nicht, dass ich es gebraucht habe. Aber genau das habe ich heute gebraucht... und mehr! McSexy ist der Wahre!", kommentierte eine Followerin entzückt. Andere seien verärgert, da es nie eine Grey-Sloan-Beziehung in der Serie gegeben hat.

Getty Images Eric Dane und Ellen Pompeo

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de