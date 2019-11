Da haben sich Cindy (31) und Alexander etwas Besonderes einfallen lassen! Die zwei Turteltauben von Hochzeit auf den ersten Blick verbringen ihre Flitterwochen auf Bali, wo sie sogar erste kleine Beziehungskonflikte bewältigen müssen. Doch deswegen steckt das Paar nicht etwa schon in der Kennenlernphase die Köpfe in den Sand – im Gegenteil. Die frisch Vermählten haben sich sogar ein kleines Ritual überlegt, um ihre gegenseitige Zuneigung zu zeigen: Cindy und Alex tauschen jeden Tag erneut ihre Ringe!

"Mein lieber Schatz, ich möchte noch immer den Rest meines Lebens mit dir verbringen!", offenbart die ehemalige Bachelor-Kandidatin in der aktuellen Folge der Kuppelshow ihrem Ehemann, als sie ihm ihren Ring über seinen rechten Ringfinger zieht. Der 44-Jährige schließt sich den Worten seiner Partnerin an und tut es ihr gleich. Dieser Tausch soll mittlerweile schon zu ihrer ganz persönlichen Tradition gehören.

Der tägliche Brauch des Paares überzeugt auch Liebes-Expertin Beate Quinn. "Rituale sind für Beziehungen sehr wichtig und am besten, man fängt gleich am Anfang der Beziehung damit an", erklärt die Paar- und Sexualtherapeutin. Solche Traditionen seien von Vorteil, um Sicherheit und Vertrauen in einer Partnerschaft aufzubauen.

Sat.1 Alex und Cindy während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Alexander und Cindy bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex von "Hochzeit auf den ersten Blick"

