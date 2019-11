Dieses Produkt kommt nicht bei allen Fans gut an! Heute flimmert die vorerst letzte Folge von Die Höhle der Löwen über die Bildschirme, bevor das Gründer-Format ein paar Monate Pause macht. In der Final-Episode wurden Judith Williams (47), Frank Thelen (44), Ralf Dümmel (52) und Co. unter anderem schon gesunde Bio-Getränke und Geräte zur Einbrecher-Abwehr vorgestellt. Der neueste Pitch hat es allerdings besonders in sich: Den Löwen wird ein Perioden-Höschen angeboten – dass unter den Zuschauern ziemlich heiß diskutiert wird!

Die Menstruations-Unterwäsche Ooshi soll nicht nur weniger Müll als Tampons und Binden produzieren, sondern für die Nutzerinnen auch viel bequemer und angenehmer sein. Viele Twitter-User sind von dem Konzept aber eher etwas angeekelt: "Das ist super-unhygienisch." Vor allem, dass man die Höschen nur bei 40 Grad waschen kann, kommt gar nicht gut an. Aber nicht alle "Die Höhle der Löwen"-Fans sind so skeptisch. Gerade durch den Nachhaltigkeitsgedanken, können die Gründerinnen auch begeistern. "Gute Modelwahl. Konzept ist nichts Neues, aber grundsätzlich nicht schlecht", meint zum Beispiel ein User.

Auch die Löwen haben bei so viel Intim-Talk erst mal einige Fragen. Die männlichen Investoren springen schnell ab. "Das ist kein Männerprodukt logischerweise und ich rate ihnen, dass sie eine Frau als Investor dazu holen", erklärte Carsten Maschmeyer (60) seine Zurückhaltung. Am Ende interessiert sich nur Judith Williams für den Deal. Die angebotenen zehn Prozent Firmenanteile für 300.000 Euro reichen der Löwin allerdings nicht – und am Ende müssen die Ooshi-Gründerinnen die Höhle ohne Deal verlassen.

Wenzel, Georg/ ActionPress "Die Höhle der Löwen"-Investoren

Chris Emil Janßen/ ActionPress "Die Höhle der Löwen"-Investor Carsten Maschmeyer

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

