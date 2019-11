Die Kindererziehung verläuft bei Megan Fox (33) und Brian Austin Green (46) nicht immer harmonisch. Die beiden Schauspieler sind bereits seit 2004 zusammen und haben mittlerweile drei Söhne: Noah (7), Bodhi (5) und Journey (3). Trotzdem haben sich die 33-Jährige und ihr 13 Jahre älterer Ehemann beim Erziehungsstil die Unterschiede bewahrt. Aber wer von den zwei Hollywoodstars ist eigentlich strenger? Dazu hat Brian eine eindeutige Meinung.

"Ich bin ein viel strengerer Mensch", verriet der Beverly Hills, 90210-Star gegenüber Us Weekly. Das gelte auch für den Umgang mit Bastelmaterialien. "Ich hätte am liebsten gar keinen Glitzer im Haus", sagte Brian. Megan sehe das anders, deshalb gebe es bei dieser Frage schon mal Auseinandersetzungen. Mittlerweile haben die Eltern aber erkannt, dass sie sich ihre Konfliktherde lieber bewusst aussuchen sollten.

Manche Themen seien ihm wirklich wichtig, andere hingegen eher nicht, sagte Brian. Außerdem hätten er und Megan unterschiedliche Stärken, manches könne sie ganz einfach besser. "Das finde ich nicht nur in Ordnung, ich unterstütze das, und bei ihr ist es dasselbe", erklärte er. Es gehe in ihrer Beziehung nicht darum, den Partner zu übertrumpfen. Vielmehr laute das Motto: "Gemeinsam sind wir viel stärker, also warum arbeiten wir nicht zusammen?"

Instagram / meganfox Megan Fox und Brian Austin Green mit ihren Kindern Bodhi, Noah und Journey

Jacson / Splash News Megan Fox und Brian Austin Green mit Bodhi (links) und Journey

Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox bei den Golden Globes 2013

