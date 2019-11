Peinliche Angelegenheit für Prinz Charles (70)! Der englische Royal ist der Schirmherr der gemeinnützigen Organisation The Prince’s Foundation, die sich für den Erhalt von traditioneller Kunst und Architektur einsetzt. Ein Teil dieser Foundation ist das Dumfries House in Schottland, in dem Gemälde mit einem Versicherungswert von mehreren Millionen Euro hängen. Doch jetzt hat sich herausgestellt: Einige der Kunstwerke sind keine Originale, sondern täuschend echte Kopien eines berühmten amerikanischen Kunstfälschers!

Diese schockierende Offenbarung kommt von niemand Geringerem als dem weltbekannten Kopisten hinter den Stücken selbst. Tony Tetro eröffnete im Gespräch mit Daily Mail, dass einige Werke, die im Gebäude der The Prince’s Foundation hängen, von ihm gefertigt wurden. Drei Fälschungen des verurteilten Kunstfälschers wären für Originale gehalten worden. Unter anderem ein gefälschter Salvador Dalí, ein Claude Monet und ein Pablo Picasso. Die drei Werke waren eine zehnjährige Leihgabe für die Stiftung und hatten zusammen einen Versicherungswert von 104 Millionen Pfund (umgerechnet rund 121 Millionen Euro). Mittlerweile wurden die berühmten Fälschungen aus dem Dumfries House entfernt.

Tony Tetro ist in den USA einer der bekanntesten Kunstfälscher des letzten Jahrhunderts. Vor allem in den 80ern und 90ern war er aktiv und kopierte Hunderte alte Meister und zeitgenössische Künstler. Anfang der Neunziger wurde er deshalb zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Getty Images Prinz Charles im Oktober 2019

Getty Images Prinz Charles in Tokio

Getty Images Prinz Charles im Oktober 2019

