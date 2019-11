Khloe Kardashian (35) will zeigen, was sie hat – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Die Kardashian-Jenner-Familie bekam am Sonntag bei den People's Choice Awards eine Auszeichnung für ihre Show Keeping up with the Kardashians. Khloe wurde dabei sogar einzeln ausgezeichnet – verpasste ihren großen Moment nur leider. Im Mittelpunkt stand sie an diesem Abend aber trotzdem. Mit ihrem Red-Carpet-Look zog sie nämlich alle Blicke auf sich: Khloe trug eine Dollarschein-Handtasche!

Mit einem schwarzen langen Rock und einer hochgeschlossenen Transparent-Bluse entschied sich die 35-Jährige für einen – für Kardashian-Verhältnisse – eher schlichten Look. Stattdessen wollte die Mutter der kleinen True (1) dieses Mal offenbar lieber mit ihrer Handtasche protzen. Die Glitzer-Clutch hatte die Form eines 10.000-Dollar-Geldbündels. In Wirklichkeit hätte sich Khloe mit so einem Geldbündel sogar zwei dieser Accessoires von Designerin Judith Leiber leisten können.

Neben der Handtaschen-Angeberei von Khloe sorgten vor allem die männlichen Promis für Fashion-Highlights auf dem roten Teppich. Bachelorette-Star Tyler Cameron und Riverdale-Darsteller K. J. Apa (22) kamen zum Beispiel in violetten und rosafarbenen Smokings.

Getty Images Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian bei den People's Choice Awards 2019

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian bei den People's Choice Awards

Anzeige

Wie gefällt euch Khloes Geldschein-Clutch? Voll cool! Zu kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de