Vollblut-Mama Daniela Katzenberger (33) liefert ihren Followern auf den sozialen Netzwerken regelmäßig einen Einblick in ihr Privatleben. Ob sie dabei gerade mit ihrem Mann Lucas Cordalis (52) den Haushalt schmeißt oder ihre kleine Tochter Sophia (4) mal wieder das Haus auf den Kopf stellt. Mit viel Humor meistert sie viele Alltagssituationen, was auch ein Grund dafür ist, warum sie so viele sympathisch finden. Reinreden lässt sich Dani aber nicht und schaltet auf Social Media oft die Kommentarfunktion aus. Den genauen Grund dafür verriet sie Promiflash in einem Interview.

"Ich schalte eigentlich immer die Kommentare aus, wenn ich keine möchte. Also nicht, weil ich Angst vor einem Shitstorm habe, sondern, weil ich dann einfach genug habe von Kommentaren. Das Problem ist, ich gucke penibel genau auf die Kommentare, das ist immer meine Abendlektüre", offenbarte sie bei der McDonald's Benefiz Gala 2019 in München gegenüber Promiflash. Viele ihrer Follower seien nette und liebe Mädels und Muttis, die ihre Probleme teilen und oft nette Anmerkungen da lassen. "Aber es gibt manchmal auch echt viele Arschgeigen, auf die hat man nicht so Bock", gestand die 33-Jährige.

Die Personen, die nur negative Kommentare da lassen wollen, können ihren Hate auf anderen Seiten freien lauf lassen, findet Daniela. Auf ihrem eigenen Profil möchte sie jedoch Ordnung halten: "Das ist so wie meine persönliche Wohnung. [...] Deswegen lasse ich da auch viel die Kommentare aus. Gerade auf Bildern wo Sophia drauf ist."

Actionpress/ Gulotta, Francesco Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Benefiz Gala 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Getty Images Daniela Katzenberger bei der "Golden Society - Family & Friends" Charity Gala 2019

