Das ist Rob Kardashians (32) Abnehm-Geheimnis! Der Keeping up with the Kardashians-Star hat sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er soll mit psychischen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben. Auch seine Figur litt darunter. Nun hat der einzige Kardashian-Jenner-Sohn seinen zusätzlichen Kilos aber offenbar den Kampf angesagt: Rob hat über neun Kilo abgenommen, indem er auf Alkohol verzichtet hat!

Zum Geburtstag seiner Mama Kris Jenner (64) postete der 32-Jährige zum ersten Mal seit 17 Monaten wieder ein Foto von sich – und wirkte darauf deutlich erschlankt. Wie ein Insider HollywoodLife verriet, nahm der Vater der kleinen Dream (3) auf eine ganz bestimmte Art ab: "Rob hat das Alkoholtrinken komplett aufgegeben und trinkt jetzt total viel Wasser." Dadurch konnte Rob aber nicht nur die Pfunde schmelzen lassen, sondern auch etwas für seine mentale Gesundheit tun. "Er isst auch viel besser, aber er weiß, dass den Alkohol loszuwerden ein wichtiger Schritt für ihn war, psychisch und physisch. So hat er das Gewicht wirklich verloren", meinte die Quelle.

Angeblich hat Rob – jetzt, da er wieder gesünder lebt – große Pläne. Laut einem weiteren Insider arbeitet er schon an einem großen Comeback. Das Versteckspiel der vergangenen 17 Monate soll offenbar endlich ein Ende haben.

Instagram / robkardashianofficial Rob Kardashian und Kris Jenner, November 2019

Action Press / Rol-Az-Juliano/X17online.com Rob Kardashian in Calabasas

Isaac Brekken / Freier Fotograf / Getty Images Rob Kardashian in Las Vegas 2012

